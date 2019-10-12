Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Finlandia Trophy среди спортивных пар

Чемпионы мира среди юниоров дебютанты взрослых соревнований россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями предсезонного турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), среди спортивных пар.

Второе место заняли ещё одни представители России — Алиса Ефимова и Александр Коровин. Канадская пара Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо стала второй в произвольной программе, но не сумела опередить россиян после двух видов.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 210,18.

2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 194,28

3. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 193,58.