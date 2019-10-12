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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Finlandia Trophy среди спортивных пар

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Finlandia Trophy среди спортивных пар
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионы мира среди юниоров дебютанты взрослых соревнований россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями предсезонного турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), среди спортивных пар.

Второе место заняли ещё одни представители России — Алиса Ефимова и Александр Коровин. Канадская пара Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо стала второй в произвольной программе, но не сумела опередить россиян после двух видов.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 210,18.
2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 194,28
3. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 193,58.

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