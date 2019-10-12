«Чеховские медведи» потерпели третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашнем матче четвёртого тура соревнований в подгруппе D чемпионы России уступили бухарестскому «Динамо» со счётом 20:30. По 4 гола в составе хозяев площадки забили Дмитрий Санталов, Сергей Марк Косоротов и Дмитрий Киселёв.

«Динамо» сохранило лидерство в группе D с тремя победами и одной ничьей в активе. «Чеховские медведи» с одной победой — на пятом месте.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Чеховские медведи» 19 октября сыграют на выезде со шведским «Кристианстадом».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчина

Группа D. 4-й тур

«Чеховские медведи» (Россия) – «Динамо» (Бухарест) – 20:30 (10:16).