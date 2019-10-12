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Гимнастка Ахаимова стала седьмой в опорном прыжке на чемпионате мира

Гимнастка Ахаимова стала седьмой в опорном прыжке на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований в опорном прыжке на чемпионате мира в Штутгарте (Германия). Второе место заняла соотечественница чемпионки Джейд Кэри. Бронзовым призёром стала представительница Великобритании Элисса Дауни.

Российская участница финала в опорном прыжке Лилия Ахаимова заняла итоговое седьмое место. Ахаимова успешно выполнила первый прыжок, за который получила оценку 14,700 балла, но ошиблась при приземлении со второго прыжка – 14,033.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)
Женщины. Опорный прыжок

1. Симона Байлз (США) – 15,399
2. Джейд Кэри (США) – 14,883.
3. Элисса Дауни (Великобритания) – 14,816…
7. Лилия Ахаимова (Россия) – 14,366.

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