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Нагорный — о результате в вольных упражнениях: подставили меня

Нагорный — о результате в вольных упражнениях: подставили меня
Другие / Прочие виды спорта 0

Абсолютный чемпион мира российский гимнаст Никита Нагорный после финала вольных упражнений жестко высказался в адрес организаторов чемпионата мира в Штутгарте, которые не запланировали времени на подготовку первого спортсмена в каждом виде.

Согласно жеребьёвке, Нагорный выступал первым в вольных упражнениях – открывал весь соревновательный день. В многоборье гимнастам даётся время на разминку, в отдельных видах такое время не предусмотрено. В итоге, выйдя на ковёр сразу после представления, Нагорный ошибся при приземлении в первой же связке и в итоге стал шестым.

«Подставили меня. Не дали подготовиться. Первому спортсмену всегда дают подготовиться. У тех, кто дальше, есть преимущество: пока выставляют оценку первому, второй, третий, четвёртый могут спокойно готовиться минуты две. А я только выхожу на помост, и мне сразу включают время. Это ужасно по отношению к спортсмену. Говорю не лично за себя, а за любого. Конечно, я на панике побежал и не получилось выполнить свои вольные упражнения», — приводит слова Нагорного РИА «Новости».

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