Уитлок выиграл ЧМ в упражнении на коне, Белявский — восьмой

Олимпийский чемпион, британский гимнаст Макс Уитлок в третий раз в карьере стал чемпионом мира в упражнении на коне. Второе место занял Ли Чикай из Китайского Тайбэя, бронзовым призёром стал ирландец Рис Маккленаган, получивший наивысшую оценку дня за исполнение — 9,000.
Россиянин Давид Белявский допустил ошибку – упал со снаряда — и стал только восьмым из девяти участников финала.
Ранее на соревнованиях в Штутгарте Белявский впервые стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль в составе сборной России в командном многоборье.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)
Мужчины. Конь
1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,500.
2. Ли Чикай (Китайский Тайбэй) – 15,433.
3. Рис Маккленаган (Ирландия) – 15,400…
8. Давид Белявский (Россия) – 13,566.
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