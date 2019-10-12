На первенстве мира по бадминтону в Казани определились все финалисты

В Казани, где проходит первенство мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет, стали известны финалисты во всех разрядах. Проигравшие в полуфиналах спортсмены получат бронзовые награды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Титул в одиночном турнире юниоров разыграют двукратный победитель первенства мира Кунлавут Витидсарн из Таиланда и француз Христо Попов, единственный во всех финала европеец. Витидсарн обыграл в двух геймах индонезийца Йонатана Рамили – 21:11, 21:10, а Попов был сильнее китайца Юнь Цзе Ли – 21:18, 21:13.



За победу в одиночном турнире девушек сыграют китаянка Мэн Чжоу, обыгравшая свою соотечественницу Ван Дай – 21:16, 21:14, и японка Рио Гундзи, выбившая из борьбы первую ракетку турнира Питтаю Чайвань из Таиланда – 21:16, 21:19.



В финале смешанного разряда сыграют индонезийцы Инда Джамиль/Лео Карнандо и китайцы Фан Линь/Янь Фен. Пара из Индонезии, посеянная под первым номером, нанесла поражение другому китайскому дуэту Чжин Ли/Чжен Цзян – 23:21, 12:21, 21:19. Линь и Фен в полуфинале победили представителей Таиланда Беняпу Аимсаард/Ратчапола Маккасаситорна – 21:17, 21:14.



За титул в парном разряде юниоров сыграют китайцы Ти Цзи Цзянь/Чан Ван и индонезийцы Лео Карнандо/Даниэль Матин. Китайская пара в двух геймах обыграла японцев Такуму Кавамото/Цубасу Кавамуру – 21:11, 21:18, а индонезийская ещё одну пару из Китая Инь Йи Дай/Янь Чже Фэн – 21:15, 21:10.



В парном разряде девушек в финал вышли индонезийки Фебриана Кусума/Амалия Пративи и китаянки Фан Лин Линь/Синь Рю Чжоу. Они обыграли, соответственно, китаянок И Чжин Ли/Сю Минь Лу – 21:17, 23:21, и японок Кахо Осаву/Хинато Судзуки – 21:7, 16:21, 21:17.



Все финальные матчи пройдут в воскресенье, 13 октября.