На чемпиона мира по карате напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четверо южан попытались избить многократного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина. Драка, спровоцированная южанами, произошла в вестибюле станции метро «Чкаловская», когда спортсмены спускались в подземку. Коковин отметил, что нападавшие владели навыками борьбы и несколько раз пытались перевести бой в партер.

«Денис приезжал в Екатеринбург, чтобы провести мастер-классы в детских секциях. Вечером я пошёл провожать его. Мы заходили в метро, когда нас начал выталкивать из дверей один из южан. Я сделал ему замечание и сказал: «Молодой человек, рядом с вами ещё две двери, а вы ломитесь». На что он стал угрожать мне, но времени на разборки у нас не было. Спустились вниз и увидели там ещё троих «индивидов». Они стали зажимать нас, двое пытались в карманы залезть. Было видно, что они умеют драться», — приводит слова Коковина «КП-Екатеринбург».

Денис и Алексей вышли из драки победителями, а троих южан успели задержать полицейские. Всех участников потасовки доставили в отдел полиции, но заводить дело не спешили.

«В отделении были явно не рады, что нас привезли туда. Один недовольный полицейский предлагал оформить всё как административное нарушение и отпустить их. Что касается товарищей из ближнего зарубежья, то самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно как и у нас с Алексеем», — добавил Коковин.

Кухарев и Коковин намерены написать совместное заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.