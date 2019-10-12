Аблязин стал шестым на кольцах на ЧМ-2019 по спортивной гимнастике

Турецкий гимнаст Ибрагим Чолак завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте (Германия). Чолак за счёт блестящего исполнения на 0,033 балла опередил итальянца Марко Лодадио, показавшего более сложную комбинацию. Золото Чолака — первая медаль Турции на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. На третью ступень пьедестала почёта поднялся француз Самир Аит Саид.

Бронзовому призёру Олимпийских игр и двукратному призёру чемпионатов мира в упражнении на кольцах россиянину Денису Аблязину не повезло со жребием. Если по трудности Аблязин входил в тройку лучших, то оценку за исполнение первому выступавшему придержали. В кольцах это особо важно, так как первое и восьмое место в итоге разделили 0,767 балла, а до бронзы Денису не хватило 0,134 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия

Мужчины. Кольца

1. Ибрагим Чолак (Турция) – 14,933.

2. Марко Лодадио (Италия) – 14,900.

3. Самир Аит Саид (Франция) – 14,800…

6. Денис Аблязин (Россия) – 14,666.