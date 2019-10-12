Аблязин стал шестым на кольцах на ЧМ-2019 по спортивной гимнастике

Турецкий гимнаст Ибрагим Чолак завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте (Германия). Чолак за счёт блестящего исполнения на 0,033 балла опередил итальянца Марко Лодадио, показавшего более сложную комбинацию. Золото Чолака — первая медаль Турции на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. На третью ступень пьедестала почёта поднялся француз Самир Аит Саид.
Бронзовому призёру Олимпийских игр и двукратному призёру чемпионатов мира в упражнении на кольцах россиянину Денису Аблязину не повезло со жребием. Если по трудности Аблязин входил в тройку лучших, то оценку за исполнение первому выступавшему придержали. В кольцах это особо важно, так как первое и восьмое место в итоге разделили 0,767 балла, а до бронзы Денису не хватило 0,134 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия
Мужчины. Кольца
1. Ибрагим Чолак (Турция) – 14,933.
2. Марко Лодадио (Италия) – 14,900.
3. Самир Аит Саид (Франция) – 14,800…
6. Денис Аблязин (Россия) – 14,666.
- 12 октября 2019
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
17:50
-
17:37
-
17:18
-
16:57
-
16:03
-
15:00
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
13:48
-
12:39
-
12:38
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:39
-
09:53
-
02:01
-
00:57
-
00:26
- 11 октября 2019
-
23:43
-
23:33
-
23:15
-
22:47
-
22:32