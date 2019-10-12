Моллема выиграл «Тур Ломбардии», лучший из россиян стал 41-м

Голландский велогонщик Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo стал победителем однодневной гонки «Тур Ломбардии», которая входит в календарь Мирового тура.

Моллема преодолел маршрут из Бергамо в Комо протяжённостью 243 км за 5 часов 52 минуты 59 секунд. Моллема предпринял успешную атаку на предпоследнем подъёме и в итоге на финише опередил ближайших преследователей на 16 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, третьим стал колумбиец Эган Берналь из INEOS.

Лучший результат из российских гонщиков показал Иван Ровный из «Газпром-Русвело», занявший 41-е место с отставанием 6.02. Его товарищ по команде Николай Черкасов финишировал 45-м с таким же отставанием от победителя. До финиша доехал и Александр Власов («Газпром-Русвело»), ставший 107-м (+20.52).