Бывшая ученица Тутберидзе: какая разница — быть 10-й или 15-й на ЧР?

Победительница мемориала Дениса Тена в Казахстане российская фигуристка Серафима Саханович не считает чемпионат России, на котором будет проходить отбор в национальную команду на чемпионаты Европы и мира, главным турниром в сезоне.

«Какой главный? Я всё равно в тройку не попаду, какая разница — быть десятой или пятнадцатой (смеётся). Для Алины Загитовой, Саши Трусовой, Алёны Косторной, Ани Щербаковой — да, он важный, для всех остальных — нет», — приводит слова Саханович Prosports.kz.

19-летняя Саханович дважды была серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2014, 2015), выигрывала турниры серии «челленджер». В списке её бывший наставников — Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Алина Писаренко, Евгений Рукавицын и Евгений Плющенко. Сейчас Серафима тренируется у Ангелины Туренко.