Пловец Морозов завоевал ещё два золота на этапе Кубка мира в Берлине

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали во второй соревновательный день пятого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине (Германия). Россиянин первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем.

Вторым в заплыве на 50 м на спине стал американец Майкл Эндрю, третьим – ещё один россиянин Григорий Тарасевич. Призовые места в заплыве на 100 м вольным стилем заняли японец Кацухиро Мацумото и француз Максим Груссе.

Накануне Морозов стал первым на дистанции 50 м кролем, Тарасевич выиграл бронзу в заплыве на 200 м на спине.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия

Мужчины. Спина. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 24,75.

2. Майкл Эндрю (США) — 24,97.

3. Григорий Тарасевич (Россия) — 25,14.

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 48,02.

2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 49,00.

3. Максим Груссе (Франция) — 49,16.