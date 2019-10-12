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Пловец Морозов завоевал ещё два золота на этапе Кубка мира в Берлине

Пловец Морозов завоевал ещё два золота на этапе Кубка мира в Берлине
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали во второй соревновательный день пятого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине (Германия). Россиянин первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем.

Вторым в заплыве на 50 м на спине стал американец Майкл Эндрю, третьим – ещё один россиянин Григорий Тарасевич. Призовые места в заплыве на 100 м вольным стилем заняли японец Кацухиро Мацумото и француз Максим Груссе.

Накануне Морозов стал первым на дистанции 50 м кролем, Тарасевич выиграл бронзу в заплыве на 200 м на спине.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Мужчины. Спина. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 24,75.
2. Майкл Эндрю (США) — 24,97.
3. Григорий Тарасевич (Россия) — 25,14.

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 48,02.
2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 49,00.
3. Максим Груссе (Франция) — 49,16.

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