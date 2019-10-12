Уно: тренировки в группе Тутберидзе не тяжелее, чем в моём детстве

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 японский фигурист Сёма Уно рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе, с группой которой летом он провёл тренировочный сбор.

«Когда я ехал в Россию, я предполагал, что там будут сложные тренировки. Они действительно оказались тяжёлыми, но не тяжелее, чем в моём детстве. Можно сказать, что работа в группе Этери Тутберидзе напомнила мне начало моей карьеры, когда я проходил через занятия похожего уровня сложности.

В России у меня особо не было времени, чтобы куда-то ходить гулять. В команде меня очень поддерживали. Я не говорю по-английски или по-русски, но многие фигуристы «Хрустального» пытались научить меня русским словам», — приводит слова Уно Sport24.