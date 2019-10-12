Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на этапе ISL в Неаполе

Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира россиянин Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе (Италия).

Климент Колесников стал вторым в заплыве на 50 м на спине — 23,48 секунды. Также российские пловцы завоевали две бронзы: Иван Гирев занял третье место на дистанции 200 м вольным стилем, Максим Ступин показал третий результат в заплыве на 400 м комплексным плаванием



Плавание. Этап Международной лиги плавания. Неаполь (Италия)

Мужчины. Спина, 200 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.49,24.

2. Митч Ларкин (Австралия) — 1.50,41.

3. Радослав Кавецкий (Польша) — 1.50,97.

Спина. 50 м

1. Жереми Стравьюс (Франция) — 23,13.

2. Климент Колесников (Россия) – 23,48.

3. Симоне Саббиони (Италия) – 23,58

Вольный стиль. 200 м

1. Брено Коррея (Бразилия) — 1.43,56.

2. Кацпер Майхшак (Польша) — 1.43,58.

3. Иван Гирев (Россия) — 1.48,21.

Комплекс. 400 м

1. Джей Литерленд (США) — 4.06,35.

2. Марк Саранек (Великобритания) — 4.07,89.

3. Максим Ступин (Россия) — 4.09,66