Грищук и Витюгов одержали победы на шахматном турнире на острове Мэн
12 октября на острове Мэн состоялся третий тур открытого турнира FIDE Chess.com Grand Swiss.
Число участников, идущих без потерь, сократилось до двух — Фабиано Каруаны (США) и Ван Хао (Китай). Только этим гроссмейстерам удалось одержать по три победы на старте. Они и возглавляют турнирную таблицу. Отметим, что в третьем туре Ван Хао обыграл соотечественника Бу Сянчжи, а Каруана нанёс поражение представляющему Испанию Алексею Широву.
Из других результатов отметим российские дерби: победу Александра Грищука над Григорием Опариным и выигрыш Никиты Витюгова у Александра Мотылёва. После третьего тура Грищук и Витюгов находятся в группе шахматистов, набравших по 2,5 очка.
Турнир на острове Мэн является квалификационным на турнир претендентов.
- 13 октября 2019
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44
-
22:23
-
21:46
-
21:01
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
17:50
-
17:37
-
17:18
-
16:57
-
16:03
-
15:00
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
13:48
-
12:39
-
12:38
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:39
-
09:53
-
02:01
-
00:57
Партнерский контент