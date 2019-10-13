Мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в поединке 9-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде Аргентины со счётом 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 16:25).
У аргентинцев 16 очков набрал Мартин Рамос. В составе россиян 16 очков в активе Фёдора Воронкова, по 8 очков набрали Иван Яковлев и Денис Земчёнок.
Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало пятым в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1), а также уступили Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3).
В Кубке мира принимают участие также сборные Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
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