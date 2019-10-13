Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх в Дохе

Российский спортсмен Денис Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар).

Время россиянина — 55 минут 26 секунд. Победу одержал представитель Италии Марчелло Гуиди (55.25). Призовую тройку замкнул немец Сорен Майсснер (55.28).



В общекомандном зачёте сборная России делит третье место с Китаем, в активе обеих команд по одной серебряной награде. Первое место делят сборные Бразилии и Италии, завоевавшие по одной золотой медали.



Адеев — чемпион России (2018), двукратный победитель финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он стал бронзовым призёром (2019).



Первые Всемирные пляжные игры в Катаре завершатся 16 октября.