Адеев стал вторым в плавании на открытой воде на Всемирных пляжных играх в Дохе
Российский спортсмен Денис Адеев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар).
Время россиянина — 55 минут 26 секунд. Победу одержал представитель Италии Марчелло Гуиди (55.25). Призовую тройку замкнул немец Сорен Майсснер (55.28).
В общекомандном зачёте сборная России делит третье место с Китаем, в активе обеих команд по одной серебряной награде. Первое место делят сборные Бразилии и Италии, завоевавшие по одной золотой медали.
Адеев — чемпион России (2018), двукратный победитель финала Кубка России (2018, 2019). На этапе Кубка Европы в Дании он стал бронзовым призёром (2019).
Первые Всемирные пляжные игры в Катаре завершатся 16 октября.
- 13 октября 2019
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44
-
22:23
-
21:46
-
21:01
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
17:50
-
17:37
-
17:18
-
16:57
-
16:03
-
15:00
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
13:48
-
12:39
-
12:38
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:39
Партнерский контент