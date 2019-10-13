Колобков предложил создать в Казани академию бадминтона

Министр спорта России Павел Колобков посетил чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет, проходящий в Казани. На турнире он встретился с президентом Международной федерации бадминтона (BWF) Полом-Эриком Хойером.
«Чемпионат мира до 19 лет, который мы сегодня увидели, — это прекрасные крупные соревнования. Но мы хотели бы вместе идти дальше. Развивать, поддерживать проекты, которые существуют у международной федерации.
Если у BWF есть интерес, мы могли бы создать здесь, в Казани, академию бадминтона. У нас есть положительный опыт в этом направлении: вместе с Международной федерацией плавания была создана академия, в которой есть все условия для современных тренировок. Думаю, это было бы хорошо сделать и для бадминтона. Тем более что бадминтон — это и интересный вид спорта, и красота, и польза для здоровья, развития, польза для зрения, наконец. Мы можем сделать такой проект и презентовать его в рамках нашего форума «Россия – спортивная держава» и «Спорт-аккорд», – цитирует Колобкова официальный сайт Федерации бадминтона России.
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