Саммельвуо: аргентинские волейболисты отлично подавали и высоко играли на блоке

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги матча с Аргентиной на Кубке мира в Японии. Российские волейболисты уступили сопернику со счётом 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 16:25).
«Нам создают проблемы все команды, которые играют быстрее и в более высоком темпе. Аргентинцы отлично подавали и высоко играли на блоке. Их хороший приём и подача не позволили нам победить», – приводит слова Саммельвуо официальный сайт турнира.
Для подопечных Саммельвуо это поражение стало пятым на турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1), а также уступили Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3). Сборная России на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.
Завтра, 14 октября, российская команда сыграет с США. Соревнования завершатся 15 октября.
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