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Фигуристы Попова и Мозгов заняли третье место на турнире Finlandia Trophy

Фигуристы Попова и Мозгов заняли третье место на турнире Finlandia Trophy
Другие / Фигурное катание 0

Победители Универсиады 2019 года российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, показали третий результат на предсезонном турнире Finlandia Trophy.

За оба проката дуэт получил 175,24 балла. Победу одержали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (198,26). Второе место заняли Ван Шиюэ и Лю Синьюй из Китая (183,09).

Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Танцу на льду. Итоговое положение

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 198,26
2. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 183,09
3. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 175,24
4. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 173,69
5. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 168,33
6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 165,81

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