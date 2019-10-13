Байлз победила в упражнениях на бревне, побив рекорд по числу медалей на ЧМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз завоевала золотую награду в упражнениях на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Штутгарте (Германия).
Результат Байлз — 15,066 балла. Для 22-летней американки это 18-е золото из 24 завоёванных медалей на мировых первенствах.
Байлз удалось превзойти достижение советского гимнаста Виталия Щербо, в активе которого 23 награды на мировых первенствах. Таким образом, американка стала самым титулованным гимнастом в истории чемпионатов мира.
Симона является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В августе 2019 года она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.
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