Байлз победила в упражнениях на бревне, побив рекорд по числу медалей на ЧМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз завоевала золотую награду в упражнениях на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Штутгарте (Германия).

Результат Байлз — 15,066 балла. Для 22-летней американки это 18-е золото из 24 завоёванных медалей на мировых первенствах.

Байлз удалось превзойти достижение советского гимнаста Виталия Щербо, в активе которого 23 награды на мировых первенствах. Таким образом, американка стала самым титулованным гимнастом в истории чемпионатов мира.

Симона является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В августе 2019 года она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.