Нагорный посвятил победу на ЧМ жене — гимнастке Спиридоновой

Россиянин Никита Нагорный рассказал, что золотую медаль на чемпионате мира в Штутгарте (Германия), завоёванную в опорном прыжке, он посвятил супруге — гимнастке Дарье Спиридоновой.
Ранее в финале в упражнениях на разновысоких брусьях Спиридонова показала шестой результат.
«Тяжело, устали уже, эмоций нет уже, прыжок — это два раза разбежаться, надо настроиться, приземлиться и уйти. Не думал о медалях, вчера расстроился за Дашу, я надеялся всё-таки, но не вышло. И решил вместо неё выйти и вот такую медальку для неё завоевать.
Я не смотрел ни на кого, кроме Артура, и на оценки его не смотрел, он сделал, я поболел за него, попереживал и всё, выдохнул. Единственное, я думал, что первый прыжок в доскок приземлиться, потому что ты два дня приземляешься, ты двукратный чемпион мира, а третий раз встанешь — возможно, и третью золотую медаль завоюешь. За весь чемпионат мира я ни разу не прыгнул второй прыжок, за исключением финала и квалификации, я не тренировал его вообще, даже были разговоры на разминке, чтобы я его не делал в квалификации и не отбирался в финал, настроился на команду и многоборье. Но у меня уже были такие случаи, когда я отказывался, и решил, что не буду этого делать, и это было не просто так», — цитирует Нагорного ТАСС.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится сегодня, 13 октября.
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