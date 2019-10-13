Мельникова выиграла бронзу ЧМ в вольных упражнениях, Далалоян — на перекладине

Россияне завершили чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штутгарте (Германия), двумя бронзовыми медалями.

Ангелина Мельникова показала третий результат в финале вольных упражнений, а Артур Далалоян поднялся на пьедестал почёта на перекладине.

В итоге в активе россиян три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионата мира.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия

Женщины. Вольные упражнения

1. Симона Байлз (США) – 15,133.

2. Ли Суниза (США) – 14,133.

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,066…

8. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,500.

Мужчины. Перекладина

1. Артур Мариано (Бразилия) – 14,900.

2. Тин Србич (Хорватия) – 14,666.

3. Артур Далалоян (Россия) – 14.533.