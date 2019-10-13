Мельникова выиграла бронзу ЧМ в вольных упражнениях, Далалоян — на перекладине
Россияне завершили чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проходил в Штутгарте (Германия), двумя бронзовыми медалями.
Ангелина Мельникова показала третий результат в финале вольных упражнений, а Артур Далалоян поднялся на пьедестал почёта на перекладине.
В итоге в активе россиян три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионата мира.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия
Женщины. Вольные упражнения
1. Симона Байлз (США) – 15,133.
2. Ли Суниза (США) – 14,133.
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,066…
8. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,500.
Мужчины. Перекладина
1. Артур Мариано (Бразилия) – 14,900.
2. Тин Србич (Хорватия) – 14,666.
3. Артур Далалоян (Россия) – 14.533.
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