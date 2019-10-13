Фигуристка Косторная разгромила Туктамышеву на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей международного турнира серии «челленджер», который проходил в Эспоо (Финляндия) в женском одиночном катании. Для Косторной это был первый взрослый международный турнир в карьере.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева. Если в короткой программе она проиграла юной соотечественнице около 5 баллов, то в произвольной почти 18. Причём основной разрыв (более 13 баллов) – в оценке за технику. Обе спортсменки прыгнули по два тройных акселя.

Бронзовым призёром стала японка Юхана Ёкои, которая стала лучшей среди остальных участниц, а от Туктамышевой отстала более чем на 20 баллов.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 234,84.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53.

3. Юхана Ёкои (Япония) – 191,90.