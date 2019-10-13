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Фигуристка Косторная разгромила Туктамышеву на Finlandia Trophy

Фигуристка Косторная разгромила Туктамышеву на Finlandia Trophy
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей международного турнира серии «челленджер», который проходил в Эспоо (Финляндия) в женском одиночном катании. Для Косторной это был первый взрослый международный турнир в карьере.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева. Если в короткой программе она проиграла юной соотечественнице около 5 баллов, то в произвольной почти 18. Причём основной разрыв (более 13 баллов) – в оценке за технику. Обе спортсменки прыгнули по два тройных акселя.

Бронзовым призёром стала японка Юхана Ёкои, которая стала лучшей среди остальных участниц, а от Туктамышевой отстала более чем на 20 баллов.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия
Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 234,84.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53.
3. Юхана Ёкои (Япония) – 191,90.

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