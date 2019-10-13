Российские футболистки вышли в полуфинал Всемирных пляжных игр, обыграв Парагвай

Женская сборная России во втором туре группового этапа соревнований по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх в Катаре одержала победу над командой Парагвая со счётом 5:3.

Героем матча стала Анна Чернякова. Сначала она открыла счёт уже на первой минуте, а когда в третьем периоде парагвайские футболистки сравняли счёт, забила дважды, оформив хет-трик в матче. Ещё по голу на счету Любови Комаровой и Натальи Зайцевой.

В параллельной встрече англичанки взяли верх над командой США со счётом 5:2.

Таким образом, сборная России и команда Великобритании досрочно обеспечили себе участие в полуфинале турнира. Очный поединок за первое место в группе состоится 14 октября.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар

Пляжный футбол. Женщины

Группа В. 2-й тур

Россия – Парагвай – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Англия – США – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).