В FIG задумались об изменении правил поведения гимнастов после жеста чемпиона

Международная федерация гимнастики рассмотрит новые правила поведения спортсменов на пьедестале почёта после того, как представитель Турции по-военному салютовал своему флагу.

Ибрагим Чолак стал первым представителем Турции, завоевавшим золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике. 12 октября Чолак первенствовал в упражнении на кольцах. Стоя во время исполнения национального гимна на пьедестале, гимнаст отдал честь флагу своей страны.

Генеральный секретарь FIG Николас Буомпан назвал поведение Чолака некорректным. Инцидент случился на фоне турецкого военного наступления на курдских боевиков на севере Сирии. Буомпан отметил, что международная федерация обсудит подобное поведение спортсменов на церемонии награждения.

«Пришло время взглянуть на эту проблему и попытаться найти решение. Либо мы разрешаем подобное, либо нет», – приводит слова Буопмана АР.

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