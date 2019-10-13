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В FIG задумались об изменении правил поведения гимнастов после жеста чемпиона

В FIG задумались об изменении правил поведения гимнастов после жеста чемпиона
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация гимнастики рассмотрит новые правила поведения спортсменов на пьедестале почёта после того, как представитель Турции по-военному салютовал своему флагу.

Ибрагим Чолак стал первым представителем Турции, завоевавшим золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике. 12 октября Чолак первенствовал в упражнении на кольцах. Стоя во время исполнения национального гимна на пьедестале, гимнаст отдал честь флагу своей страны.

Генеральный секретарь FIG Николас Буомпан назвал поведение Чолака некорректным. Инцидент случился на фоне турецкого военного наступления на курдских боевиков на севере Сирии. Буомпан отметил, что международная федерация обсудит подобное поведение спортсменов на церемонии награждения.

«Пришло время взглянуть на эту проблему и попытаться найти решение. Либо мы разрешаем подобное, либо нет», – приводит слова Буопмана АР.

Фото доступно в «Твиттере».

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Источник: AP News

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