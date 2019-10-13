Российские футболисты одержали вторую победу на Всемирных пляжных играх

Мужская сборная России во втором туре группового этапа соревнований по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх в Катаре одержала победу над командой Уругвая со счётом 5:3.
Счёт на пятой минуте открыла команда Уругвая, но спустя несколько секунд Дмитрий Шишин и Алексей Макаров вывели российскую сборную вперёд. В дальнейшем хет-трик оформил Артур Папоротный.
В другой встрече группы D японцы переиграли сборную Сальвадора со счётом 4:2.
В третьем туре завтра, 14 октября, сборная России сыграет с командой Японии. Для выхода в полуфинал подопечным Михаила Лихачёва достаточно одержать победу с любым счётом.
Всемирные пляжные игры. Доха, Катар
Пляжный футбол. Мужчины
Группа D. 2-й тур
Россия – Уругвай – 5:3 (4:1, 1:1, 0:1).
Япония – Сальвадор – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).
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