Туктамышева: уже есть мысли, что будем менять перед Гран-при

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат произвольной программы на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, по итогам которого она заняла второе место, уступив дебютантке взрослых соревнований Алёне Косторной.

«В целом я довольна результатами. Хороший, рабочий прокат. Мне не удалось сделать новый для меня каскад аксель-ойлер-сальхов, так как он у меня ещё не совсем наработан, я его только включила в программу, но в целом всё нормально. На сальхове была техническая ошибка.

Этот старт для меня подготовка к Гран-при. Ещё раз проверить своё состояние. Какое оно? Состояние хорошее. Нормальное, рабочее.

Можно что-то успеть сделать за время, оставшееся до Гран-при? Можно. При желании много можно успеть. Уже есть мысли, что будем менять. Добавлять, скорее.

Смены короткой программы? Это нормальная практика, тем более в начале сезона. Если нужно для прогресса изменить музыку – это спокойно делается. Мы меняемся в лучшую сторону, поэтому наработанных элементов не жалко», — приводит слова Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».