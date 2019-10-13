Туктамышева: уже есть мысли, что будем менять перед Гран-при

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат произвольной программы на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, по итогам которого она заняла второе место, уступив дебютантке взрослых соревнований Алёне Косторной.
«В целом я довольна результатами. Хороший, рабочий прокат. Мне не удалось сделать новый для меня каскад аксель-ойлер-сальхов, так как он у меня ещё не совсем наработан, я его только включила в программу, но в целом всё нормально. На сальхове была техническая ошибка.
Этот старт для меня подготовка к Гран-при. Ещё раз проверить своё состояние. Какое оно? Состояние хорошее. Нормальное, рабочее.
Можно что-то успеть сделать за время, оставшееся до Гран-при? Можно. При желании много можно успеть. Уже есть мысли, что будем менять. Добавлять, скорее.
Смены короткой программы? Это нормальная практика, тем более в начале сезона. Если нужно для прогресса изменить музыку – это спокойно делается. Мы меняемся в лучшую сторону, поэтому наработанных элементов не жалко», — приводит слова Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».
- 13 октября 2019
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
-
12:45
-
12:33
-
11:45
-
11:24
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44
-
22:23
-
21:46
-
21:01
-
20:41
-
20:23
-
20:05
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08