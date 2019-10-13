Косторная: тройной аксель — элемент, который может выучить и кто-то другой

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала победу на первых в карьере взрослых соревнованиях – турнире Finlandia Trophy. Косторная впервые представила произвольную программу с двумя тройными акселями.

«Я очень рада, что смогла улучшить свои результаты, что уже с первого соревнования смогла доказать в первую очередь самой себе, что могу выучить новые элементы и могу с ними кататься. Не ожидала, что оценки будут такие высокие.

Можно ли сказать, что тройные аксели моё фирменное оружие? Наверное, пока не так много девочек прыгают аксели, но нельзя сказать, что это моё оружие, потому что это такой элемент, который может выучить и кто-то другой. А я могу не справиться с собой и не сделать его.

Насколько сложно работать в группе, где собраны сильнейшие фигуристки мира? Это очень мотивирует на работу, чтобы выходить каждый раз на тренировку и делать лучше, потому что видишь, как Саша прыгает три, четыре, пять четверных. Она прыгает, прыгает, прыгает, а ты стоишь у бортика и смотришь, потому что ты все тройные собрал и всё. А Саша прыгает и прыгает, и прыгает, Аня тоже. Все прыгают, все работают. Естественно, очень обидно, когда все делают, а ты нет. И ты стараешься менять в себе что-то, совершенствовать.

Есть ли планы ещё усилить контент? Нет, я думаю, надо усиливать стабильность. В произвольной программе я выложилась на максимум, элементов, которые сложнее у меня на данный момент нет», — приводит слова Косторной «Спорт Бизнес Online».

На данный момент тройные аксели среди взрослых делают только россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.