Глейхенгауз поздравил Косторную, впервые прыгнувшую тройной аксель на турнире

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Алёну Косторную с победой на первом в её карьере международном турнире серии «челленджер» среди взрослых. Косторная выиграла Finlandia Trophy.

«Поздравляю Алёну Косторную с победой на своём первом взрослом турнире и с тем, что проявила характер и прыгнула тройной аксель! Поздравляю всю нашу команду Team Tutberidze. Спасибо всем, кто болеет и переживает за нас! Мы всегда чувствуем вашу поддержку!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

На турнире Finlandia Trophy Косторная впервые представила произвольную программу с двумя тройными акселями. По итогам турнира Алёна значительно опередила соотечественницу Елизавету Туктамышеву, также исполняющую три тройных акселя в двух программах.