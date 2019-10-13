Глейхенгауз поздравил Косторную, впервые прыгнувшую тройной аксель на турнире

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Алёну Косторную с победой на первом в её карьере международном турнире серии «челленджер» среди взрослых. Косторная выиграла Finlandia Trophy.
«Поздравляю Алёну Косторную с победой на своём первом взрослом турнире и с тем, что проявила характер и прыгнула тройной аксель! Поздравляю всю нашу команду Team Tutberidze. Спасибо всем, кто болеет и переживает за нас! Мы всегда чувствуем вашу поддержку!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
На турнире Finlandia Trophy Косторная впервые представила произвольную программу с двумя тройными акселями. По итогам турнира Алёна значительно опередила соотечественницу Елизавету Туктамышеву, также исполняющую три тройных акселя в двух программах.
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