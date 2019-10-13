Жилкин стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в заплыве на 50 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Жилкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем в заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка мира, который проходил в Берлине (Германия). Победу в заплыве, проходившем в 50-метровом бассейне, одержал американец Майкл Эндрю, вторым финишировал венгр Себастьян Сабо.

На дистанции 100 м на спине в шаге от пьедестала остановился Григорий Тарасевич. Победу одержал японец Рёсукэ Ириэ.

Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Майкл Эндрю (США) – 23,22.

2. Себастьян Сабо (Венгрия) – 23,29.

3. Андрей Жилкин (Россия) – 23,38.

Спина. 100 м

1. Рёсукэ Ириэ (Япония) – 53,26.

2. Йоан Ндойе-Броар (Франция) – 53,92.

3. Майкл Эндрю (США) – 54,13.

4. Григорий Тарасевич (Россия) – 54,24.