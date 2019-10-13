Жилкин стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в заплыве на 50 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Жилкин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем в заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка мира, который проходил в Берлине (Германия). Победу в заплыве, проходившем в 50-метровом бассейне, одержал американец Майкл Эндрю, вторым финишировал венгр Себастьян Сабо.
На дистанции 100 м на спине в шаге от пьедестала остановился Григорий Тарасевич. Победу одержал японец Рёсукэ Ириэ.
Плавание. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Майкл Эндрю (США) – 23,22.
2. Себастьян Сабо (Венгрия) – 23,29.
3. Андрей Жилкин (Россия) – 23,38.
Спина. 100 м
1. Рёсукэ Ириэ (Япония) – 53,26.
2. Йоан Ндойе-Броар (Франция) – 53,92.
3. Майкл Эндрю (США) – 54,13.
4. Григорий Тарасевич (Россия) – 54,24.
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