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Туктамышева рассказала, что нужно делать, чтобы конкурировать за место в сборной

Туктамышева рассказала, что нужно делать, чтобы конкурировать за место в сборной
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала, что нужно сделать, чтобы в сезоне-2019/20 попасть в состав сборной России. Отбор будет проходить на чемпионате страны, путёвки на чемпионаты Европы и мира получат только три лучшие одиночницы.

В кулуарах турнира Finlandia Trophy в Эспоо широко обсуждалась брошенная Туктамышевой фраза о необходимости разучить четверной лутц.

«Пока не знаю, но для того, чтобы конкурировать с соперницами даже за место в сборной России, нужно учить четверные», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова говорила, что разучить прыжки можно только в юном возрасте, а затем возможно лишь их поддерживать и восстанавливать. Туктамышева не согласна.

«Не могу согласиться с мнение даже столь авторитетного специалиста. Любой, даже самый сложный, прыжок можно разучить в любом возрасте. Примеров тому масса. В детстве закладывается необходимая техническая база. Вот без неё никак», — сказала Туктамышева.

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