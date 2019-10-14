Фигуристка Косторная не считает невозможным обыграть Трусову

Российская фигуристка Алёна Косторная не считает невозможной победу над своей одногруппницей Александрой Трусовой, исполняющей четыре четверных прыжка. Год назад в финале юниорского Гран-при в Ванкувере Косторная обыграла Трусову.
«Всё возможно. Не утверждаю, что на следующих соревнованиях смогу обыграть Трусову. Вообще никогда не позволю себе подобных высказываний. Только нельзя говорить о том, что сами по себе сложные прыжки гарантируют победу на любых соревнованиях. На турнире в Японии Александра с четырьмя четверными всего на шесть баллов опередила Алину Загитову, у которой вообще ни одного такого в программе не было», — приводит слова Косторной «Спорт день за днём».
Также Косторная рассказала, как сильно выросла за минувшее лето.
«Мне пришлось пропустить последний юниорский чемпионат мира из-за травмы. За то время, что не выступала, подросла на 6 см. Может быть, даже еще 3-4 прибавила за последний месяц. Конечно, изменения не проходят бесследно. Приходится заново собирать уже разученные элементы. Только стараюсь не зацикливаться на этом. Так получается, что расту в тот период, когда не тренируюсь», — сказала Алёна.
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