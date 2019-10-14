Немов: Нагорный и Далалоян выложились на все 100% и доказали, что они лучшие

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов подвёл итог выступления мужской сборной России на чемпионате мира в Штутгарте.

На счету отечественных гимнастов – три золота (команда и Никита Нагорный в многоборье и опорном прыжке), два серебра и бронза Артура Далалояна (многоборье, опорный прыжок и перекладина).

«Реально горжусь тем уровнем, который показали и Никита, и Артур. Огромная работа была проведена, оба выложились на все 100 процентов и доказали, что они лучшие. После командного турнира эмоции меня просто переполняли. Такого финала мы давно ждали. Из своего опыта могу сказать, что для меня всегда было важно выступить за команду. Я понимал, что, если в личных видах я ещё смогу себя проявить, то у многих ребят из сборной не будет такой возможности. У них был один шанс биться в команде и по возможности завоевать медаль. Поэтому я всегда старался выступать в командном многоборье, чтобы со всеми вместе порадоваться успеху. Я думаю, Артур, Никита это восприняли так же. Команда проявила себя. Каждый гимнаст сделал всё для того, чтобы мы стали чемпионами мира в этом году.

Что случилось с китайцами, которые и в командном, и в личном финале ошиблись в самый ответственный момент на перекладине? У них всегда так. Это психология. И в моё время, когда к ним подбирались и шли с ними ноздря в ноздрю, у них случались ошибки. У наших ребят нервы оказались крепкие. Они доказали, что они стабильно проходят все снаряды вне зависимости от стрессовых ситуаций. Продемонстрировали свои мужские, волевые качества. Молодцы. Очень горжусь, что сегодня наша гимнастика вышла на самый высокий уровень», — приводит слова Немова «Российская газета».