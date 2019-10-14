Сборная России по волейболу осталась без медалей Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу в матче 10-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде США со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это шестое поражение на турнире. Такой результат означает, что россияне не смогут побороться за медали Кубка мира. У сборной России 4 победы в 10 встречах, а у поляков, идущих третьими после 9 встреч, 7 выигрышей. Лидируют бразильцы, не потерпевшие ни одного поражения.
Завтра, 15 октября, россияне в своём последнем матче на турнире сыграют с командой Туниса. Победитель Кубка мира будет определён по итогам кругового турнира.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
- 14 октября 2019
-
09:09
-
08:02
-
06:28
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09
- 13 октября 2019
-
23:53
-
23:17
-
23:07
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
-
12:45
-
12:33
-
11:45
-
11:24
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44