Сборная России по волейболу осталась без медалей Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу в матче 10-го тура Кубка мира в Японии проиграла команде США со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это шестое поражение на турнире. Такой результат означает, что россияне не смогут побороться за медали Кубка мира. У сборной России 4 победы в 10 встречах, а у поляков, идущих третьими после 9 встреч, 7 выигрышей. Лидируют бразильцы, не потерпевшие ни одного поражения.



Завтра, 15 октября, россияне в своём последнем матче на турнире сыграют с командой Туниса. Победитель Кубка мира будет определён по итогам кругового турнира.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Российские волейболисты потеряли шансы выиграть Кубок мира