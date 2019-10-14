Карякин одержал победу в 4-м туре шахматного турнира на острове Мэн

Российский шахматист Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко в четвёртом туре турнира на острове Мэн. Никита Витюгов разошёлся миром с Иваном Чепариновым из Грузии, Владимир Федосеев — с Габриэлом Саргисяном из Армении, Сергей Карякин победил соотечественника Антона Демченко. Алина Кашлинская проиграла представителю Израиля Тамиру Набати.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с белорусом Владиславом Ковалевым.
После четырёх туров лидируют китаец Ван Хао, американец Фабиано Каруана, англичанин Люк Макшэйн и иранец Пархам Магсудлу, набравшие по 3,5 очка. В активе россиян Алексеенко, Витюгова, Грищука, Федосеева, Карякина и Алексея Дреева по 3 очка.
Партии пятого тура состоятся сегодня, 14 октября. Соревнования на острове Мэн являются квалификационными на турнир претендентов.
- 14 октября 2019
-
09:09
-
08:02
-
06:28
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09
- 13 октября 2019
-
23:53
-
23:17
-
23:07
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
-
12:45
-
12:33
-
11:45
-
11:24
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44