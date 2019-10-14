Карякин одержал победу в 4-м туре шахматного турнира на острове Мэн

Российский шахматист Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко в четвёртом туре турнира на острове Мэн. Никита Витюгов разошёлся миром с Иваном Чепариновым из Грузии, Владимир Федосеев — с Габриэлом Саргисяном из Армении, Сергей Карякин победил соотечественника Антона Демченко. Алина Кашлинская проиграла представителю Израиля Тамиру Набати.



Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с белорусом Владиславом Ковалевым.



После четырёх туров лидируют китаец Ван Хао, американец Фабиано Каруана, англичанин Люк Макшэйн и иранец Пархам Магсудлу, набравшие по 3,5 очка. В активе россиян Алексеенко, Витюгова, Грищука, Федосеева, Карякина и Алексея Дреева по 3 очка.



Партии пятого тура состоятся сегодня, 14 октября. Соревнования на острове Мэн являются квалификационными на турнир претендентов.

Грищук и Витюгов одержали победы на шахматном турнире на острове Мэн