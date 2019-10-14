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Карякин одержал победу в 4-м туре шахматного турнира на острове Мэн

Карякин одержал победу в 4-м туре шахматного турнира на острове Мэн
Другие / Шахматы 0

Российский шахматист Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко в четвёртом туре турнира на острове Мэн. Никита Витюгов разошёлся миром с Иваном Чепариновым из Грузии, Владимир Федосеев — с Габриэлом Саргисяном из Армении, Сергей Карякин победил соотечественника Антона Демченко. Алина Кашлинская проиграла представителю Израиля Тамиру Набати.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с белорусом Владиславом Ковалевым.

После четырёх туров лидируют китаец Ван Хао, американец Фабиано Каруана, англичанин Люк Макшэйн и иранец Пархам Магсудлу, набравшие по 3,5 очка. В активе россиян Алексеенко, Витюгова, Грищука, Федосеева, Карякина и Алексея Дреева по 3 очка.

Партии пятого тура состоятся сегодня, 14 октября. Соревнования на острове Мэн являются квалификационными на турнир претендентов.

Грищук и Витюгов одержали победы на шахматном турнире на острове Мэн
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