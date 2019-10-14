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Саммельвуо: сборная России не смогла остановить американцев

Саммельвуо: сборная России не смогла остановить американцев
Другие / Волейбол 0

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение в матче с командой США на Кубке мира в Японии со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25).

«Соперники хорошо действовали на подаче, приёме и в передачах, особенно после первого сета. Мы не смогли их остановить. У нас были шансы, но мы их не использовали. Сложно найти стремление отдать все силы после 10 матчей. Но это прекрасные матчи, в которых нужно играть и учиться», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт тура.

Сборная России потерпела шестое поражение в 10 встречах и потеряла шансы на медали. Завтра, 15 октября, россияне в своём последнем матче Кубка мира сыграют с командой Туниса. Победитель соревнований будет определён по итогам кругового турнира.

Сборная России по волейболу осталась без медалей Кубка мира
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