Американский волейболист: Россия — большой соперник для нас

Волейболисты сборной США Мика Кристенсон и Максвелл Холт прокомментировали победу над командой России в матче Кубка мира в Японии со счётом 3:0 (25:23, 25:11, 25:16).



«Россия — большой соперник для нас. Это была важная игра. Мы довольны результатом. Первый сет получился непростым. Во второй и третьей партиях мы сыграли лучше. Я горжусь тем, как мы проводили розыгрыш за розыгрышем», — приводит слова Кристенсона официальный сайт FIVB.

«Сборная России — сильная команда, она играла отлично. У россиян хорошая подача, они здорово готовы физически. Мы играли стабильно и смогли вырвать победу в первой партии. Аарон Расселл и Гарретт Муагутутия здорово сыграли. В концовках сетах я верил в свою подачу, старался сохранять ритм и уверенность в своих силах. Я полагаюсь на свою подготовку», — сказал Холт.

Главный тренер сборной США по волейболу прокомментировал победу над Россией

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