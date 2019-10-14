Россияне завоевали награды на юбилейной регате класса «Дракон» в Сан-Ремо

В Яхт-клубе Сан-Ремо завершился парусный фестиваль, посвящённый 90-летию класса «Дракон». К участию заявились 150 экипажей из 27 стран, среди которых было около 20 российских экипажей и экипажей с участием россиян.
9 октября состоялись специальные гонки, в частности юбилейная, которая собрала всех участников на одной дистанции. Затем была проведена «Гонка чемпионов», в которой участвовали победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентальных чемпионатов любых классов. Победу в этой престижной гонке одержал экипаж многократного чемпиона России и действующего призёра чемпионата Европы Дмитрия Самохина, а в пятёрку вошли Александр Ежков и чемпион Европы 2018 года Анатолий Логинов.
Ещё один специальный трофей достался россиянам. Отдельную гонку классик-«Драконов» выиграл экипаж RUS12 «Друг» Алексея Жигадло.
Победителям юбилейной регаты в общем зачёте стал чемпион Европы 2011 года Йенс Кристиенсен из Дании, на втором месте финишировал ветеран и многократный чемпион Нидерландов Петер Херема, а замкнул тройку британский экипаж Кристофа Вейланда. Две гонки в заключительный день были выиграны россиянами Евгением Браславцом и Анатолием Логиновым. Олимпийский чемпион завершил соревнования четвёртым, а Логинов — шестым.
«Это был прекрасный парусный фестиваль, отличная атмосфера на берегу и на дистанции, а оказаться на стартовой линии со 150 «драконами» — незабываемые ощущения. Кроме того, мы рады, что смогли завоевать престижный трофей «Гонки чемпионов», — сказал Дмитрий Самохин.
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