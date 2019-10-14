Фигуристка Попова призвала писать гневные комментарии под фото Туктамышевой

Российская фигуристка Бетина Попова в шутку приревновала своего партнёра по парным выступлениям Сергея Мозгова. Выложив в «Инстаграме» фото Мозгова и Елизаветы Туктамышевой, она призвала подписчиков писать гневные комментарии под публикацией.



«Встаю на колени только перед этими ребятами. Фас! Этот пост создан специально для ваших гневных комментариев. Welcome! Давайте, покажите своё негодование», — в шуточной форме написала Попова в социальной сети.

Фото доступно в «инстаграме» Бетины Поповой.

Напомним, дуэт Мозгова и Поповой занял третье место на завершившемся в Экспоо (Финляндия) предсезонном турнире Finlandia Trophy. Также Мозгов и Попова являются победителями Зимней универсиады в Красноярске-2019.