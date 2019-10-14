«Ты вечно называешь меня тупым». Фигурист Мозгов ответил на «ревность» партнёрши

Российский фигурист Сергей Мозгов в шуточной форме ответил своей партнёрше Бетине Поповой, которая «приревновала» его к другой российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.



«Ты отдалилась от партнёра! Не общаешься с ним, не поддерживаешь его. Он зовёт тебя проводить весело совместно время, а ты ему всегда отказываешь! Называешь вечно тупым! Ты изменилась… И это очень жаль! Такое чувство, что тебя кто-то украл, как цыгане лошадь у моего деда», — написал Мозгов в комментариях к фото в «инстаграме» Поповой.



Напомним, дуэт Мозгова и Поповой занял третье место на завершившемся в Эспоо (Финляндия) Finlandia Trophy. Также Мозгов и Попова являются победителями зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Фигуристка Попова призвала писать гневные комментарии под фото Туктамышевой