Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу, Россия — восьмая

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по 10 матчей. За тур до конца соревнований победу в турнире себе обеспечила сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения. Сборная России, одержавшая 4 победы, опустилась на восьмое место.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 10 побед — 0 поражений (29 очков).

2. Польша — 8-2 (25).

3. США — 8-2 (24).

4. Япония — 7-3 (20).

5. Аргентина — 5-5 (16).

6. Италия — 5-5 (14).

7. Иран — 4-6 (12, сеты — 19:22).

8. Россия — 4-6 (12, сеты — 17:23).

9. Канада — 4-6 (11).

10. Египет — 2-8 (8).

11. Австралия — 2-8 (5).

12. Тунис — 1-9 (4).



Завтра, 15 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Туниса.

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