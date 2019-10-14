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Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу, Россия — восьмая

Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу, Россия — восьмая
Другие / Волейбол 0

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по 10 матчей. За тур до конца соревнований победу в турнире себе обеспечила сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения. Сборная России, одержавшая 4 победы, опустилась на восьмое место.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 10 побед — 0 поражений (29 очков).
2. Польша — 8-2 (25).
3. США — 8-2 (24).
4. Япония — 7-3 (20).
5. Аргентина — 5-5 (16).
6. Италия — 5-5 (14).
7. Иран — 4-6 (12, сеты — 19:22).
8. Россия — 4-6 (12, сеты — 17:23).
9. Канада — 4-6 (11).
10. Египет — 2-8 (8).
11. Австралия — 2-8 (5).
12. Тунис — 1-9 (4).

Завтра, 15 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Туниса.

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