Российские футболистки крупно проиграли Англии на Всемирных пляжных играх

Женская сборная России по пляжному футболу неудачно завершила групповой этап Всемирных пляжных игр в Дохе (Катар). Подопечные Ильи Леонова крупно уступили команде Англии — 1:4.



Судьба встречи фактически была решена по итогам первого периода, когда в течение полутора минут английские футболистки забили три безответных мяча в ворота Анны Акылбаевой.



В начале второго периода Анна Петрова сократила отставание в счёте, однако спустя ещё полторы минуты британки забили снова. Больше голов в матче зрители не увидели.



Ранее в 2019 году российские и английские футболистки играли друг с другом дважды — каждая из команд одержала по одной победе.



Напомним, что обе сборные обеспечили себе места в полуфинале турнира ещё по итогам двух туров. Сегодня же решалась судьба первого места группы В.

Всемирные пляжные игры. Доха, Катар

Пляжный футбол. Женщины

Группа В. 3-й тур

Россия — Англия — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0).