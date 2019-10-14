Российские футболистки крупно проиграли Англии на Всемирных пляжных играх

Женская сборная России по пляжному футболу неудачно завершила групповой этап Всемирных пляжных игр в Дохе (Катар). Подопечные Ильи Леонова крупно уступили команде Англии — 1:4.
Судьба встречи фактически была решена по итогам первого периода, когда в течение полутора минут английские футболистки забили три безответных мяча в ворота Анны Акылбаевой.
В начале второго периода Анна Петрова сократила отставание в счёте, однако спустя ещё полторы минуты британки забили снова. Больше голов в матче зрители не увидели.
Ранее в 2019 году российские и английские футболистки играли друг с другом дважды — каждая из команд одержала по одной победе.
Напомним, что обе сборные обеспечили себе места в полуфинале турнира ещё по итогам двух туров. Сегодня же решалась судьба первого места группы В.
Всемирные пляжные игры. Доха, Катар
Пляжный футбол. Женщины
Группа В. 3-й тур
Россия — Англия — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0).
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