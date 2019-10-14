Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Косторная поблагодарила родителей и тренеров за поддержку на турнире в Финляндии

Косторная поблагодарила родителей и тренеров за поддержку на турнире в Финляндии
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная, ранее победившая на предсезонном турнире Finlandia Trophy, опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый выступлению в Финляндии.

«Первые соревнования, сезон открыт. Хочу сказать спасибо моим тренерам, родителям и всем, кто меня поддерживал», — написала Косторная.

Напомним, для Косторной это был первый взрослый международный турнир в карьере.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева. Если в короткой программе она проиграла юной соотечественнице около 5 баллов, то в произвольной почти 18. Причём основной разрыв (более 13 баллов) – в оценке за технику. Обе спортсменки прыгнули по два тройных акселя.

Запись доступна в «инстаграме» Косторной.

Фигуристка Косторная не считает невозможным обыграть Трусову
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019