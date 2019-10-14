Косторная поблагодарила родителей и тренеров за поддержку на турнире в Финляндии

Российская фигуристка Алёна Косторная, ранее победившая на предсезонном турнире Finlandia Trophy, опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый выступлению в Финляндии.

«Первые соревнования, сезон открыт. Хочу сказать спасибо моим тренерам, родителям и всем, кто меня поддерживал», — написала Косторная.

Напомним, для Косторной это был первый взрослый международный турнир в карьере.



Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева. Если в короткой программе она проиграла юной соотечественнице около 5 баллов, то в произвольной почти 18. Причём основной разрыв (более 13 баллов) – в оценке за технику. Обе спортсменки прыгнули по два тройных акселя.

Запись доступна в «инстаграме» Косторной.