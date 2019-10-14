Борцы из 13 стран выиграли медали Гран-при «Дмитрий Коркин» в Якутске

В Якутске прошёл XII международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося тренера Дмитрия Коркина. Российские борцы победили в восьми весовых категориях из 10. В четвёртый раз якутский Гран-при выиграл победитель Евроигр-2015 Александр Богомоев. Единственным представителем Якутии, одержавшим победу, стал победитель Кубка мира—2019 Виктор Рассадин. Два золота у иностранных борцов на счету многократных призёров чемпионатов Европы Петра Янулова (Молдова) и Даниэля Лигетти (Венгрия).

Медали завоевали борцы из 13 стран. Причём самый именитый участник турнира — трёхкратный чемпион мира Гаджи Алиев (Азербайджан) проиграл в 1/8 финала Даши Шарастепанову, который не смог развить этот успех. В ходе Гран-при также состоялось открытие зала борьбы в средней школе № 25 Якутска.

Вольная борьба. Гран-при «Дмитрий Коркин»—2019. Якутск

До 57 кг

1. Жаргал Дамдинов (Россия).

2. Арыйаан Тютрин (Россия).

3. Алдар Бальжинимаев (Россия) и Парвиз Ибрагимов (Азербайджан).

До 61 кг

1. Александр Богомоев (Россия).

2. Казуя Койанаги (Япония).

3. Эдуард Григорьев и Петр Павлов (оба — Россия).

До 65 кг

1. Виктор Рассадин (Россия).

2. Ньургун Скрябин (Беларусь).

3. Чингисхан Эрдоган (Турция) и Булат Батоев (Россия).

До 70 кг

1. Евгений Жербаев (Россия).

2. Арбак Сат (Россия).

3. Револий Самсонов и Тимур Николаев (оба — Россия).

До 74 кг

1. Надирбег Хизриев (Россия).

2. Никита Сучков (Россия).

3. Кабальеро Гарзон (Куба) и Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан).

До 79 кг

1. Тажидин Акаев (Россия).

2. Абубакр Абакаров (Азербайджан).

3. Ахмад Ташухаджиев (Россия) и Логан Масса (США).

До 86 кг

1. Петр Янулов (Молдавия).

2. Александр Гостиев (Азербайджан).

3. Кшиштоф Садовик (Польша).

До 92 кг

1. Гурам Черткоев (Россия).

2. Анзор Уришев (Россия).

3. Марзапет Галстян (Армения) и Иван Янковский (Беларусь).

До 97 кг

1. Игорь Овсянников (Россия).

2. Махсуд Вейсалов (Узбекистан).

3. Георгий Димитров (Болгария).

До 125 кг

1. Даниэль Лигети (Венгрия).

2. Павел Кривцов (Россия).

3. Балдан Цыжипов и Зелимхан Хизриев (оба — Россия).