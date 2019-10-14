Сборная России выиграла у Южной Кореи на ЧМ по кёрлингу в миксте

Сборная России со счётом 10:2 обыграла Южную Корею, одержав третью победу кряду на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд. Соревнования проходят в Абердине (Шотландия).
Встреча группы Е завершилась досрочной победой россиян в шести эндах. В составе команды выступают Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячёв и Дарья Морозова. Ранее российские кёрлингисты взяли верх над Швейцарией (6:3) и Австрией (11:2).
Завтра, 15 октября, сборная России сыграет с командами Англии и Бельгии.
Россия лидирует в турнирной таблице, второе место занимает Южная Корея, третье — Англия.
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд проводится с 2015 года. В 2016 году сборная России выиграла золото, а в 2018 году завоевала бронзовые награды. Действующим чемпионом мира является команда Канады.
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