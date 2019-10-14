Туктамышева: увидимся в Лас-Вегасе! Ещё полетаем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итог своего выступления на международном турнире серии «челленджер», который проходил в Эспоо (Финляндия). Чемпионка мира и Европы 2015 года, несмотря на три акселя – один в короткой и два в произвольной программе, уступила победительнице Алёне Косторной 22 балла.
«Finlandia Trophy 2019. На произвольной в очередной раз получила кайф от программы! Костюм, музыка, настроение — всё совпало.
Увидимся в Лас-Вегасе! Ещё полетаем», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
В Лас-Вегасе c 18 по 20 октября пройдёт первый этап Гран-при, на котором выступит Туктамышева. Также на этап заявлены россиянки Анна Щербакова и Станислава Константинова.
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