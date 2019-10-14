Публичные слушания по апелляции ВАДА против Сунь Яна и FINA пройдут 15 ноября

Апелляция, поданная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) против китайского пловца Сунь Яна и Международной федерации плавания (FINA), будет рассмотрена публично в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Монтре 15 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

ВАДА обратилось в CAS после того, как FINA весьма спорно ограничилось предупреждением в отношении Сунь Яна, получив информацию, что он намеренно разбил свою допинг-пробу крови в начале этого года. Трёхкратный олимпийский чемпион отрицает свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя.

Рассмотрение дела между Сунь Яном, FINA и ВАДА будет всего лишь вторым открытым для общественности в истории CAS. Первые публичные слушания состоялись между ирландской пловчихой Мишель Смит де Брюин и FINA в 1999 году.

С согласия всех сторон на веб-сайте CAS будет вестись прямая трансляция слушания или его части.

Отметим, что уже после подачи апелляции со стороны ВАДА Сунь Ян был допущен к участию в чемпионате мира по плаванию в Южной Корее. Не раз поднимался на пьедестал, но всегда это завершалось скандалом.