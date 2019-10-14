Тяжелоатлеты Таранишина и Турий дисквалифицированы за допинг
Российские тяжелоатлеты Дарья Таранишина и Павел Турий дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России. ФТАР приняла решение в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основании и во исполнение решений РАА «РУСАДА».
В допинг-пробах спортсменов были обнаружены запрещенные субстанции. У Тараншиной — класса S1 («анаболические стероиды»), у Турия — S 4.5.3 (мельдоний).
Дисквалификация Таранишиной отсчитывается с 4 июня 2019 года и закончится 3 июня 2023 года. Турий отстранён с 25 июня 2019 года и сможет вернуться в спорт 24 июня 2023 года.
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