Тяжелоатлеты Таранишина и Турий дисквалифицированы за допинг

Российские тяжелоатлеты Дарья Таранишина и Павел Турий дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России. ФТАР приняла решение в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основании и во исполнение решений РАА «РУСАДА».

В допинг-пробах спортсменов были обнаружены запрещенные субстанции. У Тараншиной — класса S1 («анаболические стероиды»), у Турия — S 4.5.3 (мельдоний).

Дисквалификация Таранишиной отсчитывается с 4 июня 2019 года и закончится 3 июня 2023 года. Турий отстранён с 25 июня 2019 года и сможет вернуться в спорт 24 июня 2023 года.