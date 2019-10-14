Фигуристка Щербакова: знаем, кто что умеет, никому не хочется отставать

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о задачах на сезон-2019/20, который проведёт уже среди взрослых.

«Будущий сезон будет сильно отличаться, я выхожу во взрослые. Пока думаю только о том, что должна сделать я, чтобы быть конкурентоспособной, что улучшить, над чем работать. Мы знаем, кто что умеет, и понятное дело, никому не хочется отставать. Я должна бороться на льду, но это не значит, что я должна и в жизни себя как-то вести более резко. Это абсолютно разные вещи. В жизни ты такой, какой есть, а на льду нужно понимать, что такое спорт, что это всё не просто так, что ты работаешь ради чего-то. Нужно уметь переключаться.

Когда начинала, думала, ради того, чтоб какую-то медаль выиграть. Но в целом мне сам процесс всегда нравился. Сейчас всё меняется. Есть цели, соревнования, это не просто для удовольствия. Это и ответственность тоже. Если хочешь победить, то ты больше работаешь, учишь что-то новое. Но на самом деле всё, наверное, потому что это нравится», — сказала Щербакова Первому каналу.

Сезон Щербакова начала в середине сентября на «челленджере» в Италии, который выиграла, став первой фигуристкой, прыгнувшей четверной лутц на взрослых соревнованиях. Первый этап Гран-при для Анны — Skate America, который пройдёт с 18 по 21 октября в Лас-Вегасе.