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Грищук и Федосеев вошли в число семи лидеров шахматного турнира на острове Мэн

Грищук и Федосеев вошли в число семи лидеров шахматного турнира на острове Мэн
Другие / Шахматы 0

На острове Мэн состоялся пятый тур открытого турнира FIDE Chess.com Grand Swiss. В партиях лидеров Люк Макшейн — Фабиано Каруана и Ван Хао — Пархам Магсудс были зафиксированы ничьи. Это позволило другим шахматистам догнать квартет сильнейших. Свой шанс не упустили двое россиян: Владимир Федосеев, обыгравший поляка Радослава Войташека, и Александр Грищук, одержавший победу над Иваном Чепариновым из Грузии. Также в семёрку лидеров вошёл представляющий Испанию Алексей Широв. В активе этих гроссмейстеров по 4 очка.

Из остальных результатов отметим ничейный результат встречи россиянина Сергея Карякина с испанцем Давидом Антоном Гихарро. Также вничью завершились партии Никита Витюгов (Россия) – Александр Лендерман (США), Владислав Артемьев (Россия) – Рустам Касымджанов (Узбекистан), Рауф Мамедов (Азербайджан) – Пётр Свидлер (Россия) и Александр Рязанцев (Россия) – Максим Матлаков (Россия).

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